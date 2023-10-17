РФ заявила, що вже виплачує пенсії 800 тисячам жителів окупації

Російські чиновники запевняють, що тепер із бюджету країни-окупанта виплачують пенсії 801 тисяч осіб на захоплених територіях. Про це заявив голова Фонду пенсійного та соціального страхування РФ Сергій Чирков.



«Ми за період з березня по 15 жовтня призначили 801 тис. пенсій», — сказав він російській пресі.



Він додав, що заяви продовжують реєструвати від мешканців новоокупованих територій України.



Усього понад 3,5 мільйона жителів окупації зареєстровані в системі обліку Соціального фонду РФ. Це не лише пенсіонери, а й інші категорії людей, котрі можуть претендувати на соціальні виплати.