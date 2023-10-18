На Луганщине продолжились штурмы оккупантов, возле Надии отбиты 9 атак — ОВА

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что штурмы Надии в Луганской области со стороны российских оккупантов продолжились. По его словам, только за минувшие сутки здесь остановлено еще девять атак.



«Штурмы Надии со стороны россиян продолжились — за вчера (17 октября - ред.) остановлены еще девять атак возле этого населенного пункта. Враг не оставляет попыток найти слабое место в нашей обороне, пытаясь продвинуться вперед теперь уже на этом участке фронта», — говорится в сообщении.



По его словам, удары с неба в течение суток нанесены в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.



Кроме того, Макеевка, Невское и Белогоровка находились под артиллерийским и минометным огнем противника.



Напомним, в результате обстрела российскими войсками, 17 октября, в Донецкой области погиб один житель села Нетайлово.