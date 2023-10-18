В Донецкой области из-за обстрела погиб один житель

В результате обстрела российскими войсками, 17 октября, в Донецкой области погиб один житель села Нетайлово. Об этом сообщила Донецкая ОГА.



Еще один человек в Авдеевке получил ранения. Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1743 человека, еще 4262 житель получил ранения.

Результат обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Telegram

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, российская армия за минувшие сутки, 16 октября, убила двоих жителей, также один человек получил ранения в Донецкой области.