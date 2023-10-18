На Луганщині продовжилися штурми окупантів, біля Надії відбито 9 атак — ОВА

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що штурми Надії в Луганській області з боку російських окупантів продовжилися. За його словами, лише минулої доби тут зупинено ще дев'ять атак.



«Штурми Надії з боку росіян продовжилися – за вчора (17 жовтня – ред.) зупинено ще дев'ять атак біля цього населеного пункту. Ворог не залишає спроб знайти слабке місце у нашій обороні, намагаючись просунутися вперед тепер уже на цій ділянці фронту», — йдеться у повідомленні.



За його словами, удари з неба протягом доби завдано в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.



Крім того, Макіївка, Невське та Білогорівка знаходилися під артилерійським та мінометним вогнем противника.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами, 17 жовтня, на Донеччині загинув один житель села Нетайлове.