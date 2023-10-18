Війська РФ вранці 21 раз обстріляли Авдіївку

Сьогодні вранці, 18 жовтня, російська армія атакувала Авдіївку на Донеччині. Про це передає Суспільне Донбас.



Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що станом на 12:00 по місту солдати РФ вдарили 21 раз, вночі були поодинокі прильоти.



«Вранці приблизно з 6:10 до 6:40 відбувся масований обстріл старої частини міста, потім російські військові обстріляли та центральну частину міста», — розповів начальник МВА.



За його словами, трохи напруга спадає, проте армія РФ перегруповується, тому планується загострення найближчими днями.



Нагадаємо, 17 жовтня внаслідок обстрілу жінка 1954 року народження отримала поранення спини та хребта.