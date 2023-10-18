Жертвами атак ХАМАС в Ізраїлі стали 23 українці — посол

Ізраїлі жертвами атак бойовиків руху ХАМАС стали 23 громадян України. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у соцмережі Х (колишній Twitter) у середу, 18 жовтня.

«Згідно з оновленим звітом, внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадян України. Це друга після США кількість іноземців, які загинули внаслідок атаки», – розповів дипломат.

Зазначимо, що ще вчора, 17 жовтня, було відомо про 13 загиблих українців. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. Наразі з Ізраїлю йде евакуація громадян України.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль та вбили понад тисячу цивільних. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала військову операцію з метою знищити це угруповання.