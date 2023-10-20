В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго

Из-за российских обстрелов, неблагоприятных погодных условий и технологических нарушений была прервана подача электроэнергии в девяти областях. Об этом сообщило Минэнерго в пятницу, 20 октября.

Так, из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались четыре населенных пункта, а в Днепропетровской — два. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности, сообщают энергетики.

Всего за сутки специалисты запитали 16,5 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

В результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.

Вместе с тем электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей украинцев, сообщили в Минэнерго.