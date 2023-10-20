У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго

Через російські обстріли, несприятливі погодні умови та технологічні порушення було перервано подачу електроенергії в дев'яти областях. Про це повідомило Міненерго у п'ятницю, 20 жовтня.

Так, через обстріл у Донецькій області знеструмлювалися чотири населені пункти, а в Дніпропетровській — два. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, повідомляють енергетики.

Всього за добу фахівці запитали 16,5 тисячі споживачів. Більшість із них — це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Внаслідок технологічних порушень знеструмлено споживачів у Запорізькій та Одеській областях. Через несприятливі погодні умови без світла залишається частина споживачів у Київській області.

Водночас електроенергії, яку виробляє електростанція, цілком достатньо для забезпечення потреб українців, повідомили в Міненерго.