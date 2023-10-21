В Донецке поднялся столб дыма: сообщается об обстрелах в нескольких районах

Задымление в стороне Мотеля в Донецке. Фото: Telegram

Сегодня, 21 октября, после обеда в сети стали появляться кадры задымлений в Донецке сразу в нескольких районах города. Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил про обстрелы в трех районах.



«Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы под обстрелом! Подробности уточняются», — написал Кулемзин.



Позже он добавил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе «Мотеля». В телеграм-канале «Типичного Донецка» опубликовали видео снаряда возле детской площадки на ул. Багратиона, 31.



Очевидцы засняли момент пожара, который вспыхнул в районе «Мотеля», где загорелись два автомобиля. Вдобавок на Мясокомбинате местные жители также зафиксировали задымление.



Временно было приостановлено движение троллейбусного маршрута № 7 на участке «Свято-Покровский храм – Макаронная фабрика» в Калининском районе по причине обрыва контактного провода после обстрела.



Напомним, в оккупированном Донецке ранее подвергся обстрелу Куйбышевский район города.



