В Донецке поднялся столб дыма: сообщается об обстрелах в нескольких районах

Сегодня, 21 октября, после обеда в сети стали появляться кадры задымлений в Донецке сразу в нескольких районах города. Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил про обстрелы в трех районах.
«Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы под обстрелом! Подробности уточняются», — написал Кулемзин.
Позже он добавил, что в результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе «Мотеля». В телеграм-канале «Типичного Донецка» опубликовали видео снаряда возле детской площадки на ул. Багратиона, 31.
Очевидцы засняли момент пожара, который вспыхнул в районе «Мотеля», где загорелись два автомобиля. Вдобавок на Мясокомбинате местные жители также зафиксировали задымление.
Временно было приостановлено движение троллейбусного маршрута № 7 на участке «Свято-Покровский храм – Макаронная фабрика» в Калининском районе по причине обрыва контактного провода после обстрела.
Напомним, в оккупированном Донецке ранее подвергся обстрелу Куйбышевский район города.