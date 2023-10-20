Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела

Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке подвергся обстрелу Куйбышевский район города. Столб дыма поднялся в районе шахты имени Горького примерно в 12:40.



Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Перед этим над Донецком работала российская система ПВО.

«СЦКК ДНР» заявил, что якобы ВСУ были выпущены две ракеты из РСЗО.



Кроме того, на другом конце Куйбышевского района, на улице Курчатова, в результате обстрела погиб мужчина 1960 года рождения. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Также он отметил, что произошло прямое попадание в частный дом по улице Курчатова. Повреждения получили кровля, фасад, газовая труба, остекление.