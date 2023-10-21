У Донецьку піднявся стовп диму: повідомляється про обстріл у кількох районах

Задимлення осторонь Мотеля у Донецьку. Фото: Telegram

Сьогодні, 21 жовтня, після обіду в мережі почали з'являтися кадри задимлень у Донецьку одразу у кількох районах міста. Голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив про обстріл у трьох районах.



«Ворошиловський, Калінінський, Куйбишевський райони під обстрілом! Подробиці уточнюються», - написав Кулемзін.



Пізніше він додав, що внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення у районі «Мотеля». У телеграм-каналі «Типового Донецька» опублікували відео снаряда біля дитячого майданчика на вул. Багратіона, 31.



Очевидці зняли момент пожежі, яка спалахнула в районі «Мотеля», де загорілися два автомобілі. Крім того, на М'ясокомбінаті місцеві жителі також зафіксували задимлення.



Тимчасово було припинено рух тролейбусного маршруту № 7 на ділянці «Свято-Покровський храм – Макаронна фабрика» у Калінінському районі через обрив контактного дроту після обстрілу.



Нагадаємо, в окупованому Донецьку раніше обстріляли Куйбишевський район міста.



