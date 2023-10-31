В РФ сообщили о задержании подозреваемого в покушении на Олега Царева

ФСБ России сообщает, что подозреваемый в покушении на Олега Царева задержан и дает признательные показания. Сам Царев находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня написало издание «База».

Как сообщается, координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения.

Напомним, на бывшего народного депутата от уже несуществующей «Партии регионов» и российского коллаборанта Олега Царева было совершено нападение. Ночью 27 октября к дому экс-депутата в Ялте, который перешел на сторону РФ, съехались машины полиции и скорой помощи.

По данным уехавшего в РФ бывшего украинского журналиста Александра Чаленко, Царева «подрезали». Позже в российских пропагандистских телеграм-каналах появилась информация о том, что его ранили не ножом, а он получил огнестрельные ранения.