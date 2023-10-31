У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова

ФСБ Росії повідомляє, що підозрюваного у замаху на Олега Царьова затримано і дає свідчення. Сам Царьов перебуває у задовільному стані. Про це сьогодні написало видання «База».

Як повідомляється, координатором злочину був мешканець Ялти, який за завданням СБУ організував стеження за Царьовим та обладнав схованку із засобами ураження.

Нагадаємо, на колишнього народного депутата від уже неіснуючої «Партії регіонів» та російського колаборанта Олега Царьова було скоєно напад. Вночі 26 жовтня до будинку екс-депутата в Ялті, який перейшов на бік РФ, з'їхалися машини поліції та швидкої допомоги.

За даними колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який виїхав до РФ, Царьова «підрізали». Пізніше у російських пропагандистських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що його поранили не ножем, а він отримав вогнепальні поранення.