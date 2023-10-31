В окупації трьох українських військових «засуджено» на довічний термін

На окупованій території Донецької області трьох військовослужбовців Національної гвардії України незаконно «засуджено» нібито за вбивства мирних громадян у Маріуполі.



«Вироки» винесли військовослужбовцям Національної гвардії України: помічнику кулеметника Денису Залевському, стрільцю Євгену Кірісу та помічнику гранатометника Богдану Кашпруку. Окупаційна влада звинуватила їх у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» на ґрунті «ідеологічної ненависті».



«Слідство» стверджує, що Залевський у березні минулого року, перебуваючи на бойовій позиції, розташованій у житловому будинку на вулиці Казанцева у місті Маріуполі, розстріляв із кулемета Калашнікова трьох мирних громадян. Внаслідок отриманих поранень двоє мирних громадян померли на місці, а один постраждалий зміг сховатися від пострілів.



Далі, за твердженням окупантів, Залевський, Киріс і Кашпрук там же розстріляли зі стрілецької бойової зброї три автомобілі з 10 мирними громадянами, які перебували в них. В результаті від отриманих поранень четверо чоловіків померли на місці злочину, шістьом вдалося сховатись від вогню в безпечному місці.



Трьох військовослужбовців ув'язнили на довічний термін.

26 жовтня так званий суд «ДНР» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцеві полку «Азов», який нібито вбив мирних жителів Маріуполя.



Ще один незаконний вирок ухвалили українському військовослужбовцю Ігорю Михальчуку, який нібито наказав убити мирного громадянина в Маріуполі.