Производителя Nescafe внесли в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны швейцарскую корпорацию Nestle, которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Об этом сообщила сегодня пресс-служба НАПК.

«Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу», — говорится в сообщении.

Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

По состоянию на начало 2022 года швейцарская корпорация имела на территории России семь фабрик.

«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках», — отметили в НАПК.

По данным агентства, у Nestle на территории России работает более 7000 сотрудников. Nestle представлена через ООО «Нестле Россия». В 2021 году она уплатила налогов более чем на 25 млн долларов. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.

Известно, что в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн долларов, а за 9 месяцев 2023 года на 271 млн долларов.