Виробника Nescafe внесли до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) України внесло до переліку міжнародних спонсорів війни швейцарську корпорацію Nestle, яка є одним із найбільших виробників продуктів харчування у світі. Про це повідомила сьогодні прес-служба НАЗК.

«Незважаючи на російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору і розширювати свою російську виробничу базу», — йдеться у повідомленні.

Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для свійських тварин та інші товари. У всьому світі до лінії продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

На початок 2022 року швейцарська корпорація мала на території Росії сім фабрик.

«Незважаючи на те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників», — зазначили у НАЗК.

За даними агентства, Nestle на території Росії працює понад 7000 співробітників. Nestle представлена через ТОВ «Нестле Росія». 2021 року вона сплатила податків більш ніж на 25 млн доларів. Однак Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік.

Відомо, що в 2022 році Nestle імпортувала в Росію напівфабрикатів та сировини на 374 млн. доларів, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн. доларів.