В Украине заработал Единый госреестр домашних животных

Правительство приняло постановление о создании в стране Единого государственного реестра домашних животных. Речь идет о собаках и котах. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

В Минцифры добавили, что это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.

«Проект создан по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и осуществляется при участии Министерства цифровой трансформации Украины», — сообщили в ведомстве.