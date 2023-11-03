В Україні запрацював Єдиний держреєстр домашніх тварин

Уряд прийняв ухвалу про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Йдеться про собак та котів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Наголошується, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані будуть міститися в електронному реєстрі.

У Мінцифри додали, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

«Проект створено з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участю Міністерства цифрової трансформації України», – повідомили у відомстві.