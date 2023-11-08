«У нас есть план с конкретными городами»: Зеленский о контрнаступлении в 2024 году

Украина продолжит свое контрнаступление и постарается достичь результата на поле боя как в конце 2023 года, так и в 2024 году.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на конференции Reuters NEXT. Глава государства сказал, что у него уже есть план боевых действий на 2024 год, который, однако, «он не может раскрыть».



«У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень (конкретные – ред.) направления, по которым мы продвигаемся. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть медленные шаги вперед на Юге, а также есть шаги на Востоке», – подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что у ВСУ есть некоторые результаты в Херсонской области, но деталей раскрывать не стал. А также подчеркнул, что союзники должны и дальше поддерживать Украину на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поражение в войне с Россией приведет к появлению десятков миллионов мигрантов.



Напомним, правительство Словакии не одобрило 14-й пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.