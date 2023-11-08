«Маємо план з конкретними містами»: Зеленський про контрнаступ у 2024 році

Україна продовжить свій контрнаступ і намагатиметься досягти результату на полі бою як наприкінці 2023 року, так і у 2024.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на конференції Reuters NEXT. Голава держави сказав, що він уже має план бойових дій на 2024 рік, який, однак, «він не може розкрити».



«Ми маємо план. У нас є дуже конкретні міста, дуже (конкретні – ред.) напрямки, на яких ми просуваємося. Я не можу поділитися всіма подробицями, але ми маємо повільні кроки вперед на Півдні, а також маємо кроки на Сході», – підкреслив Зеленський.



Він додав, що ВСУ мають деякі результати в Херсонській області, але деталей розкривати не став. А також наголосив, що союзники повинні й надалі підтримувати Україну на тлі конфлікту на Близькому Сході, оскільки поразка у війні з Росією призведе до появи десятків мільйонів мігрантів.



Нагадаємо, уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на 40,3 мільйона євро.