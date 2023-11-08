Обстрел судна под флагом Либерии: Украина открыла уголовное производство

Правоохранители расследуют гибель лоцмана, ранение работника порта Одесщины и трех членов экипажа иностранного судна в результате ракетной атаки РФ 8 ноября.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.



При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



В прокуратуре уточнили, что ракетный удар по направлению одного из портов Одесщины российская армия нанесла в 16.45.



Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, гражданское судно, пострадавшее от атаки оккупантов, должно было перевозить железную руду в Китай.



Это уже 21 целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время страна-террорист повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.



Напомним, ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.