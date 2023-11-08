Обстріл судна під прапором Ліберії: Україна відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці розслідують загибель лоцмана, поранення працівника порту Одещини i трьох членів екіпажу іноземного судна внаслідок ракетної атаки РФ 8 листопада.



Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



У прокуратурі уточнили, що ракетний удар у напрямку одного з портів Одещини російська армія нанесла о 16:45.



Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, цивільне судно, яке постраждало від атаки окупантів, мало перевозити залізну руду до Китаю.



Це вже 21 цілеспрямована атака Росіі після виходу з зерновоі угоди. За цей час країна-терорист пошкодила понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоба.



Нагадаємо, ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.