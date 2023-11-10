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Из Газы эвакуировали еще 160 украинцев — Зеленский

10 ноября 2023, 13:30

Из Газы эвакуировали еще 160 украинцев — Зеленский

Украине удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины и 9 граждан Молдовы из Сектора Газы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«За прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 граждан и 9 граждан Молдовы», — заявил он.

Также глава государства подчеркнул, что на этой неделе 203 украинца выехали из Сектора Газы.

«Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало фотографии первой группы украинцев, которых эвакуировали из Газы.

Напомним, 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

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