З Гази евакуювали ще 160 українців — Зеленський

Україні вдалося евакуювати ще 160 громадян України та 9 громадян Молдови із Сектору Гази. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 громадян та 9 громадян Молдови», — заявив він.



Також глава держави наголосив, що цього тижня 203 українці виїхали із Сектору Гази.



«Україна виступає за захист життів цивільних та піклується про кожного свого громадянина, де б він не був», — резюмував він.



Раніше ми писали, що Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило фотографії першої групи українців, яких евакуювали із Гази.



Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.