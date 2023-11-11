В Купянске двое полицейских получили контузии из-за атаки дронов

В Купянске из-за атаки дронов пострадали полицейские. Фото: Сергей Болвинов

В результате атаки российских беспилотников вечером 10 ноября пострадали двое полицейских в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, россияне попали в двухэтажку и админздание.

«Среди пострадавших – двое полицейских полка особого назначения, они получили контузии», — отметил Болвинов.

Вторая атака произошла через полтора часа — еще два ударных дрона попали по частной застройке, прилеты зафиксировали на двух дворах. Пострадавших нет.

«Россияне продолжают использовать коварную тактику - бьют второй раз по прилету, когда на месте уже начинают работать медики, спасатели и следователи. Именно из-за этого травмы получили работники полиции», — рассказал начальник следственного управления.

Напомним, в Авдеевке «Белые ангелы» и спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.