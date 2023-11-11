У Куп'янську двоє поліцейських отримали контузії через атаку дронів

У Куп'янську через атаку дронів постраждали поліцейські. Фото: Сергій Болвінов

Внаслідок атаки російських безпілотників увечері 10 листопада постраждали двоє поліцейських у Куп'янську Харківської області. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни потрапили у двоповерхівку та адмінбудівлю.

«Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії», — зазначив Болвінов.

Друга атака відбулася за півтори години — ще два ударні дрони потрапили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох дворах. Постраждалих немає.

«Росіяни продовжують використовувати підступну тактику - б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травми отримали працівники поліції», — розповів начальник слідчого управління.

Нагадаємо, в Авдіївці «Білі ангели» та рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.