Российские кураторы коллаборантов с ВОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Там отмечают, что россиянам не удалось привлечь поддержку большинства граждан Украины, работавших в секторе государственного и местного управления, поэтому им приходится завозить специалистов с территории РФ. Те же коллаборанты, которые согласились работать в оккупационных администрациях, в большинстве своем не имеют соответствующего образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.



Именно поэтому российские кураторы коллаборантов на ВОТ Донецкой области организовали им обучение в Краснодарском крае России, а именно в Институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.



Таким образом, добавляют в ЦНС, Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов россиянами, а их вместо этого отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции.



Напомним, во время обстрела Херсона оккупанты уничтожили областную библиотеку — один из крупнейших культурных центров юга Украины.