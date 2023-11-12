Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу

Електрика зникла після двох влучань снарядів на північному заході Донецька.



Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.Інформацію підтвердив і самоназваний «мер» Донецька Олексій Кулемзін.



Уточнюється, що внаслідок пошкодження високовольтної ЛЕП у Куйбишевському районі Донецька частково знеструмлено Київський, Куйбишевський, Кіровський, Ленінський та Ворошиловський райони Донецька, а також частину Макіївки.

Нагадаємо, російські куратори колаборантів із ВОТ Донецької області організували їм навчання у Сибіру.