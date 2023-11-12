В Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии — ГУР

Место взрыва в Мелитополе. Изображение: ГУР

11 ноября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Пока известно по меньшей мере о трех погибших оккупантах.



Об этом сообщает Главное разведывательное управление Минобороны.



Представители местного движения сопротивления произвели взрыв в захваченном россиянами помещении «Новой почты», расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей Павла Судоплатова). В указанном здании русские захватчики разместили свой штаб. Во время взрыва там же проходило заседание оккупантов ― офицеров ФСБ и Рогвардии.



За час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия «Мелитопольский автогидроагрегат» (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения «Рефма». Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.



В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Рогвардии. Информация о других потерях уточняется.



Напомним, в Минцифре назвали российские корабли, которые потопили морские дроны.