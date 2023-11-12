У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР

Місце вибуху у Мелітополі. Зображення: ГУР

11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Наразі відомо щонайменше про трьох загиблих окупантів.



Про це повідомляє Головне розвідувальне управління Міноборони.



Представники місцевого руху опору здійснили вибух у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова). У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб. Під час вибуху там саме проходило засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росґвардії.



За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.



Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росґвардії. Інформація про інші втрати уточнюється.



Нагадаємо, в Мінцифри назвали російські кораблі, які потопили морські дрони.