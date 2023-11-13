20-річний краматорчанин корегував вогонь окупантів в районі власного міста — його засудили на 8 років

Засудили корегувальників з Донеччини. Фото: СБУ

Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє інформаторів спецслужб РФ. Вони коригували повітряні атаки на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Серед основних «цілей» ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська.



Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.



Одним із засуджених є 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які згодом дистанційно залучили його до співпраці.



Ще одним засудженим також є місцевий житель. Він перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм «народної міліції ЛНР».





За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох чоловіків винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).



Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив обом затриманим по 8 років тюрми.



Нагадаємо, Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.