Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW

Российские войска, вероятно, пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий (ТВД) в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке страны. Однако остается неясным, смогут ли их воинские подразделения полностью вернуть себе инициативу, поскольку ВСУ продолжают оказывать давление на критические участки фронта. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны ISW в среду.

В отчете института говорится, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил 13 ноября в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее напряженными, но отметил, что украинские силы продолжают наступательные действия на неуказанных участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия на нескольких направлениях и стараются, в частности, перехватить инициативу севернее и южнее Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских атак на Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

Заявления украинских официальных лиц о текущем темпе российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW о продолжающихся российских наступательных операциях, особенно на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российским войскам, вероятно, будет трудно полностью вернуть себе инициативу на ТВД, а украинские силы продолжают свои собственные наступательные операции и добиваются успехов на тактическом уровне на фронте, особенно в западной Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российскому военному командованию, вероятно, придется решить, оставить ли определенные российские подразделения на определенных участках фронта для защиты от продолжающихся украинских наступательных операций или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершится без подкреплений. Этот выбор, вероятно, помешает России полностью вернуть себе инициативу в ближайшие недели, сообщают аналитики Института.