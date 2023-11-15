Війська РФ намагаються повернути собі ініціативу на сході України — ISW

Російські війська, ймовірно, намагаються повернути собі ініціативу на театрі воєнних дій (ТВД) в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході країни. Однак залишається незрозумілим, чи зможуть їхні військові підрозділи повністю повернути собі ініціативу, оскільки ЗСУ продовжують чинити тиск на критичні ділянки фронту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни ISW у середу.

У звіті інституту йдеться, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив 13 листопада в ході бесіди з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки є найбільш напруженими, але зазначив, що українські сили продовжують наступальні дії дільницях фронту.

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, перехопити ініціативу на північ і на південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських атак на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

Заяви українських офіційних осіб про поточний темп російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW про продовження російських наступальних операцій, особливо на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Російським військам, ймовірно, буде важко повністю повернути собі ініціативу на ТВД, а українські сили продовжують свої власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні на фронті, особливо на Західній Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи залишити певні російські підрозділи на певних ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій, що продовжуються, або передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершиться без підкріплень. Цей вибір, ймовірно, завадить Росії повністю повернути собі ініціативу найближчими тижнями, повідомляють аналітики Інституту.