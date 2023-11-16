В Украине на войне погибли два военных из Грузии, еще девять — ранены

Сегодня, 16 ноября, стало известно, что на войне в Украине погибли грузины, которые помогали украинским военным бороться с российскими захватчиками. Об этом сообщили на странице легиона.



В ведомстве отметили, что военные Грузинского Легиона — Рамаз Фетелав и Бек Ломашвили — погибли во время наступательной операции на Донецком направлении.



Кроме того, девять военнослужащих получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.



«Грузинский Легион выражает искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.





Напомним, 13 ноября на войне в Украине погиб доброволец из Грузии Ираклий Курцикидзе.