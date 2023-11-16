В Україні на війні загинули двоє військових з Грузії, ще дев`ять — поранені

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що на війні в Україні загинули грузини, які допомагали українським військовим боротися з російськими загарбниками. Про це повідомили на сторінці легіону.



У відомстві зазначили, що військові Грузинського Легіону — Рамаз Фетелав та Бек Ломашвілі — загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку.



Крім того, дев'ять військовослужбовців зазнали поранень, троє з них у тяжкому стані.



«Грузинський Легіон висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих», — йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, 13 листопада на війні в Україні загинув доброволець із Грузії Іраклій Курцикідзе.