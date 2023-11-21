Нардеп від «Слуги народу» намагався підкупити Мустафу Найєма

САП та НАБУ повідомили про підозру чинного нардепа. Фото: САП

САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату від фракції «Слуги народу» Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Про вручення підозри нардепу повідомили у САП.



Запропонована сума підкупу мала становити 8% від обсягу фінансування коштів на ремонт будівель університету, в якому нардеп продовжує обіймати посаду ректора (дія контракту припинена).



Надалі підозрюваний надав топчиновнику хабар у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення угоди було еквівалентно 10 тисяч доларів США.



Правоохоронці зазначили, що голова держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури співпрацював з НАБУ і САП та сприяв розслідуванню.





Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд підтримав клопотання НАБУ та САП про заочний арешт сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря.