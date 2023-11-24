Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ

Вследствие энергетического кризиса генерирующая мощность Украины сократилась вдвое, что приведет к тому, что зимой украинские электростанции смогут произвести всего лишь треть от объемов электроэнергии, которые были доступны до войны. Об этом написала The New York Times.

«Станции производят 4,5 гигаватта электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН», — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что положение особенно тяжело для тепловых электростанций, которые представляют собой важный элемент энергетического баланса Украины.

В статье отмечается, что в общей сложности генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое по сравнению с предвоенным уровнем.

«Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь у нее есть мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведено укрепление», — добавили в The New York Times.

Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к возобновлению ракетных и дроновых ударов российских оккупантов. Поэтому этой зимой России будет гораздо труднее навредить украинской энергосистеме.