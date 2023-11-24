Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ

24 ноября 2023, 16:30

Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ

Вследствие энергетического кризиса генерирующая мощность Украины сократилась вдвое, что приведет к тому, что зимой украинские электростанции смогут произвести всего лишь треть от объемов электроэнергии, которые были доступны до войны. Об этом написала The New York Times.

«Станции производят 4,5 гигаватта электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН», — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что положение особенно тяжело для тепловых электростанций, которые представляют собой важный элемент энергетического баланса Украины.

В статье отмечается, что в общей сложности генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое по сравнению с предвоенным уровнем.

«Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь у нее есть мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведено укрепление», — добавили в The New York Times.

Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к возобновлению ракетных и дроновых ударов российских оккупантов. Поэтому этой зимой России будет гораздо труднее навредить украинской энергосистеме.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Энергетика Ситуация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:30
Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ
15:49
Во многих домах оккупированного Мариуполя отсутствует свет и вода — горсовет
13:50
Россия и Китай планируют построить подводный тоннель в Крым — СМИ
12:27
Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА
11:56
СБУ задержала коллаборанта, который «сдал» своего отца-патриота оккупантам
11:27
Крымские партизаны сообщили о поражении воинской части оккупантов в Джанкое
09:58
Что произойдет в случае потери Авдеевки: мнение эксперта
09:10
В Минобороны заявили о приоритетах на 2024 год
08:29
Потери артиллерии истощают войска РФ на фронте — Newsweek
08:01
Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 ноября
17:26
Захватчики завезли работников из РФ на оккупированные территории для ремонта военной техники
15:55
Россияне начали третью волну наступления на Авдеевку
12:55
В Крыму слышны взрывы и пулеметные очереди
12:05
В Мариупольском районе оккупанты угрожают депортацией владельцам приглянувшихся домов
11:31
Командир российского катера убит в результате удара по базе в Крыму
09:57
Ночью оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Криворожском районе
08:01
Оккупанты вывезли в Россию украинских детей из пансионата на Херсонщине — ЦНС
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 ноября
19:16
В результате атаки на военную машину в Донецке пострадали две девочки и пожарные
все новости
16:57
Житель России инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на фронт
16:53
Армия РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку — Барабаш
16:30
Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ
15:57
Обсуждали мобилизацию: президент Украины провел заседание Ставки
15:49
Во многих домах оккупированного Мариуполя отсутствует свет и вода — горсовет
14:51
Жительницу Славянска поздравили со 102-летием
14:10
Оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины
13:50
Россия и Китай планируют построить подводный тоннель в Крым — СМИ
13:40
Украинские воины показали уничтожение российского «Града»
12:30
СБУ идентифицировала командира армии РФ, расстрелявшего жителей Бучи
12:27
Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА
11:56
СБУ задержала коллаборанта, который «сдал» своего отца-патриота оккупантам
11:27
Крымские партизаны сообщили о поражении воинской части оккупантов в Джанкое
10:51
Дружковские школьники получили в подарок от друзей из США хромбуки и канцелярские наборы
10:15
ВСУ ликвидировали за сутки 1100 оккупантов
09:58
Что произойдет в случае потери Авдеевки: мнение эксперта
09:30
Сегодня ночью силы ПВО уничтожили три «Шахеда»
09:18
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
09:10
В Минобороны заявили о приоритетах на 2024 год
08:50
Крым ночью атаковали беспилотники
все новости
ВИДЕО
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ► Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
24 ноября, 09:18
Военный спас флаг «Шахтера» в Авдеевке. Кадр из видео Военный ВСУ спас флаг «Шахтера» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода
23 ноября, 21:12
Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк
23 ноября, 20:46
Из сердца попавшей под обстрел в Херсоне девочки врачи извлекли осколок мины. Скриншот: видео Института сердца Из сердца херсонской девочки врачи извлекли осколок российской мины
23 ноября, 14:15
Наслідки обстрілу у Донецьку. Кадр із відео В результате атаки на военную машину в Донецке пострадали две девочки и пожарные
22 ноября, 19:16
В Авдеевке «пункт несокрушимости» перенесут в более безопасное место В Авдеевке «пункт несокрушимости» перенесут в более безопасное место
22 ноября, 19:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама