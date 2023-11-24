Українські електростанції зможуть виробляти лише третину від довоєнних обсягів — ЗМІ

Внаслідок енергетичної кризи генеруюча потужність України скоротилася вдвічі, що призведе до того, що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від обсягів електроенергії, які були доступні до війни. Про це написала The New York Times.

«Станції виробляють 4,5 гігавата електроенергії цієї зими, що становить третину довоєнного виробництва країни, згідно з даними ООН», — йдеться в повідомленні.

Видання підкреслює, що становище особливо тяжке для теплових електростанцій, які є важливим елементом енергетичного балансу України.

У статті наголошується, що загалом генеруюча потужність України зменшилася вдвічі порівняно з передвоєнним рівнем.

«Щоправда, Україна значно збільшила можливості збивати російські ракети та безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі. Тепер вона має потужні системи протиповітряної оборони, а українські чиновники кажуть, що навколо критично важливих енергетичних об'єктів зведено зміцнення», — додали в The New York Times.

Раніше повідомлялося , що Україна наразі має більш потужну систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських окупантів. Тому цієї зими Росії буде важче нашкодити українській енергосистемі.