Перешли на сторону РФ: в Донецкой области заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР»

В Донецкой прокуратуре заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР», которые голосовали за вхождение временно оккупированных территорий в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Двое мужчин и женщина заочно приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в сентябре 2022 года трое так называемых депутатов «народного совета ДНР» приняли участие во внеочередных заседаниях, на котором положительно проголосовали за принятие «закона о референдуме» по вопросу вхождения временно оккупированных территорий в состав России.



Результатом указанных противоправных действий стало проведение под контролем вооруженных представителей РФ фейкового волеизъявления граждан. В дальнейшем на основании созданных фиктивных документов «республика» признана так называемым субъектом федерации.



Напомним, работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел.