Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»

У Донецькій прокуратурі заочно засудили трьох депутатів народної ради ДНР, які голосували за входження тимчасово окупованих територій до складу Росії. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Двоє чоловіків та жінку заочно засуджено до 9 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у вересні 2022 року троє так званих депутатів «народної ради ДНР» взяли участь у позачергових засіданнях, на якому позитивно проголосували за ухвалення «закону про референдум» щодо входження тимчасово окупованих територій до складу Росії.



Результатом цих протиправних дій стало проведення під контролем озброєних представників РФ фейкового волевиявлення громадян. Надалі виходячи з створених фіктивних документів «республіку» визнано так званим суб'єктом федерації.



Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування з авіакатастрофи вертольота 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.