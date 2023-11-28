Окупанти атакували підприємство у Торецьку: четверо людей отримали поранення

Окупанти атакували Торецьк. Фото: прокуратура

Російські окупанти завдали авіаудару по Торецьку, поцілили по території підприємства. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«28 листопада 2023 року о 10:50 військові РФ завдали чергового авіаудару по Торецьку. Під час обстрілу отримали поранення четверо робітниць, які перебували в одній з майстерень. Постраждалих у віці 35, 43, 52 та 54 років доставлено до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Також вибухом пошкоджено промислові будинки.

Нагадаємо, окупанти вдарили по деяких населених пунктах Херсонської області. У Бериславі було скинуто вибухівку на автомобіль.