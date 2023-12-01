Обстановка на фронте остается сложной, произошло около 70 столкновений — Генштаб

За прошедшие сутки, 30 ноября, между украинскими военнослужащими и российскими оккупантами произошло 67 столкновений. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке сегодня, 1 декабря.



«Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — говорится в сообщении.



Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа «Shahed-136/131».



В результате российских террористических атак, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.



Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.



Напомним, в ночь на 1 декабря 2023 г. российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.