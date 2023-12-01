Ситуація на фронті залишається складною, сталося близько 70 зіткнень — Генштаб

Минулої доби, 30 листопада, між українськими військовослужбовцями та російськими окупантами сталося 67 зіткнень. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні сьогодні, 1 грудня.



«Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби сталося 67 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами», — йдеться у повідомленні.



Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу «Shahed-136/131».



Внаслідок російських терористичних атак загинули та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника.



Нагадаємо, в ніч проти 1 грудня 2023 р. російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Охтарськ – РФ.