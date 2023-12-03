Армія РФ масовано обстріляла Авдіївку, в Торецькій громаді пошкодили будинки: Мороз розповів подробиці

Російські окупанти протягом доби обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Зокрема, вдарили по Авдіївці, дісталося Костянтинівці, Георгіївці та Торецькій громаді. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді пошкоджено будинок у Соловйовому, обстріляно село Бердичі. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Вранці відбувся масований артобстріл Авдіївки. Новоекономічне Гродівська громада зазнало 5 ракетних ударів», — зазначив він.



За словами Мороза, ситуація в регіоні така:



На Горлівському напрямку росіяни скинули керовану авіабомбу на Щербинівку Торецької громади — пошкодили 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівля.



На Лисичанському напрямку обстріляні Сіверськ і Торське Лиманської громади — без руйнувань.



Нагадаємо, на Волноваському напрямі пошкоджено будинок у Богоявленні Вугледарської громади 1 грудня.