В Сватовском районе СБУ уничтожила склад боеприпасов и бронированную технику оккупантов

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях получили разведданные по размещению состава боеприпасов и бронетехники агрессора на линии боевого столкновения в Сватовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«В результате двух ночных боевых вылетов БПЛА цели успешно поражены», — подтвердили в службе безопасности.





Ранее заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце.