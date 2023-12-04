У Сватівському районі СБУ знищила склад боєприпасів та броньовану техніку окупантів

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях добули розвіддані щодо розміщення складу боєприпасів та бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.



«В результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно вражено», - підтвердили у службі безпеки.



Раніше заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у грудні ЗСУ отримають у кілька разів більше безпілотників, ніж минулого місяця.



