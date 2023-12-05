В Богородичном Донецкой области появился первый новый дом после деоккупации

После деоккупации в Богородичном появился первый новый дом. Фото: Новости Донбасса

Модульный дом площадью 40 квадратных метров построили полтавские волонтеры в селе Богородичное Донецкой области для местной жительницы Любови. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Любовь не раз становилась героиней наших материалов и мы помним, как она только вернулась в родное село, где ничего не осталось от ее прежнего жилья. Пенсионерка была вынуждена жить у себя в подвале без каких-либо комфортных условий.

Ее историю заметили небезразличные люди и начали помогать. Так, волонтеры церкви «Хлеб жизни» из Полтавы летом начали строить модульный дом для женщины.

«По планировке дом поделен на две комнаты, выдерживает мороз до минус 40 градусов, поэтому должно быть тепло. Уже запустили два таких дома в Каменке Харьковской области, там уже два дня людям тепло», — говорит волонтер церкви «Хлеб жизни» Григорий.

Сначала волонтеры сделали фундамент, а ближе к холодам возвели стены и крышу. Теперь модульный дом оснащен мебелью, буржуйкой для отопления и приготовления пищи, в него проведена вода и электричество.

«Я не ожидала! Я благодарна, что есть такая благотворительная организация, церковь помогает людям. Слава Богу, буду спать в тепле. Спасибо, что позаботились», — говорит Любовь.

Напомним, 11 сентября 2022 года, в ходе Харьковской операции, Вооруженные силы Украины освободили село Богородичное на Донетчине. Бои за населенный пункт продолжались более трех месяцев.