«ДНР»: в оккупированном Донецке женщины пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета

Сегодня, 7 декабря, во временно захваченном Донецке получили ранения две женщины из-за сброса взрывоопасного предмета. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.



«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин «Березка») ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения», — написал он.



Напомним, в оккупированном Донецке пострадало двое человек из-за сброса взрывоопасных предметов.