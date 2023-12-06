«ДНР»: в оккупированном Донецке трое людей пострадали из-за сброса взрывоопасных предметов

Сегодня, 6 декабря, в оккупированном Донецке пострадало двое человек из-за сброса взрывоопасных предметов. Об этом сообщил так называемый глава Донецка Алексей Кулемзин.



«В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в микрорайоне Мирный ранена женщина 1959 года рождения, по ул. Бирюзова ранен мужчина 1969 года рождения, в районе шахты им. Абакумова ранена женщина 1946 года рождения», — написал он.



Кроме того, Кулемзин добавил, что при обстреле Кировского района по ул. Бирюзова ранены женщина 1996 года рождения и двое мужчин 1963 и 1985 годов рождения.



Также повреждены фундамент и остекление многоквартирных жилых домов.



Напомним, в Кировском районе временно захваченного Россией Донецка пострадали двое местных жителей из-за сброса взрывоопасного предмета.