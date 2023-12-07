«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета

Сьогодні, 7 грудня, у тимчасово захопленому Донецьку дістали поранення дві жінки через скидання вибухонебезпечного предмета. Про це повідомив мер міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з ворожого безпілотного літального апарату у Петрівському районі на перехресті вул. Петровського та Шуйської (магазин «Берізка») поранено двох жінок 1970 та 1979 років народження», — написав він.



Нагадаємо, в окупованому Донецьку постраждало двоє людей через скидання вибухонебезпечних предметів.